Son dakika haberi: Çeşme'de orman yangını Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir sitenin yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir sitenin yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Çeşme Marina'nın karşısındaki ağaçlandırma sahasında saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter ve 2 arazöz ile çok sayıda orman işçisi bölgeye sevk edildi. Gökyüzüne yükselen duman, ilçenin pek çok yerinden görüldü. Çeşmeliler ve tatilciler endişeli gözlerle söndürme çalışmalarını izledi. Genç çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA