Son dakika haberi: Çeşme' de İnşaatta saklanan suçluyu polis yakaladı

Son dakika habere göre İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 23 yıl 20 ay hapis cezası ile aranan Rıdvan T.(31) polis tarafından saklandığı bir inşaatta yakalandı.