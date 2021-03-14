Son dakika haberi: Çeşme' de İnşaatta saklanan suçluyu polis yakaladı
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Son dakika haberi: Çeşme' de İnşaatta saklanan suçluyu polis yakaladı

14.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:05
Son dakika haberi: Çeşme' de İnşaatta saklanan suçluyu polis yakaladı

Son dakika habere göre İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 23 yıl 20 ay hapis cezası ile aranan Rıdvan T.(31) polis tarafından saklandığı bir inşaatta yakalandı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde,  23 yıl 20 ay hapis cezası ile aranan Rıdvan T.(31) polis tarafından saklandığı bir inşaatta yakalandı. 

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Birden fazla kişi tarafından silahlı yağma" suçundan 23 yıl 20 ay 15 gün hapis cezası bulunan Rıdvan T.'nin Alaçatı Port mevkiindeki inşaat alanlarında saklandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Rıdvan T.'yi bir inşaatta kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Rıdvan T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rıdvan T.'nin sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. 

 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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