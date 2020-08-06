Son dakika haberi! Çeşme'de gezi tekneleri Sahil Güvenlik ekiplerince denetlendi
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Son dakika haberi! Çeşme'de gezi tekneleri Sahil Güvenlik ekiplerince denetlendi

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi kapsamında Çeşme'de bulunan gezi tekneleri ve sahildeki işletmelerde denetim yaptı.

06.08.2020 21:53 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:59

İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi kapsamında Çeşme'de bulunan gezi tekneleri ve sahildeki işletmelerde denetim yaptı.

Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 4 bot ve 55 personel tarafından yapılan uygulamada ekipler, sabah saatlerinden itibaren denize açılan 13 gezi teknesini ve sahilde bulunan 16 işletmeyi denetledi.

Ekipler, sahilde bulunan işletmelerdeki ve gezi teknelerinde tatillerini geçiren yaklaşık 3 bin vatandaşla, işletmelerde çalışanların sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Gezi teknelerinde vatandaşları Kovid-19 önlemleri kapsamında bilgilendiren ekipler, teknelerin evraklarını da inceledi.

Denetlemeye Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Sahil Güvenlik Kıdemli Albay Serkan Tezel ile Sahil Güvenlik İzmir Grup Komutanı Sahil Güvenlik Albay Hasan Aldemir de katıldı.

Kaptan da yolcular da ekiplere teşekkür etti

Gemi kaptanı 58 yaşındaki Köksal Hantal, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele konusunda İçişleri Bakanlığının ülke genelinde başlattığı çalışmayı desteklediğini söyledi.

Önlemler kapsamında teknesinin yolcu kapasitesini azalttığını belirten Hantal, "Vatandaşlarımız teknemize binerken önce onları dezenfekte ediyoruz. Ateşlerini ölçüyoruz, maskesi olmayanlara maske veriyoruz. Teknemize uyarıcı levhalar astık. Gezi sırasında uyarısı anonslar yapıyoruz. Yolcularımız kadar bizim de can güvenliğimiz önemli. Denetimleri yaptıkları için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teşekkür ediyoruz. " diye konuştu.

Gezi teknesinde yolcu olarak bulunan Serhat Taş ise teknede bir anda Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipleri görünce önce şaşırdığını söyledi.

Kovid-19 ile topyekün mücadele edilmesi gerektiğini belirten Taş, "Yapılan denetimler aslında bizim sağlımızın korunması için çok önemli. Yaptıkları denetimler için devletin tüm kurumlarına teşekkür ediyorum. Bu hastalık yaşlı ya da çocuk fark etmeden herkese bulaşıyor. Mutlaka maskemizi takıp, sosyal mesafemizi koruyup en önemlisi de hijyenimize dikkat etmemiz gerekir." şeklinde konuştu.

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Son dakika haberi! Çeşme'de gezi tekneleri Sahil Güvenlik ekiplerince denetlendi

Kaynak: AA

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