ŞÜPHELİLERİN 4'Ü ADLİYEDE
İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir gece kulubünde Alpay Kalyon'un (33) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden işletmeci C.Ü., işletme müdürü M.A., otel mesul müdürü O.S. ve şüphelileri araçla olay yerinden kaçırdığı öne sürülen O.G., adliyeye sevk edildi.
İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir gece kulubünde Alpay Kalyon'un (33) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden işletmeci C.Ü., işletme müdürü M.A., otel mesul müdürü O.S. ve şüphelileri araçla olay yerinden kaçırdığı öne sürülen O.G., adliyeye sevk edildi. Kalyon'u bıçakladığı öne sürülen F.B. ile onunla birlikte kavga ettiği belirtilen M.T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı