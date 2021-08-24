ŞÜPHELİLERİN 4'Ü ADLİYEDE

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir gece kulubünde Alpay Kalyon'un (33) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden işletmeci C.Ü., işletme müdürü M.A., otel mesul müdürü O.S. ve şüphelileri araçla olay yerinden kaçırdığı öne sürülen O.G., adliyeye sevk edildi.