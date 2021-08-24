ŞÜPHELİLERİN 4'Ü ADLİYEDE
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ŞÜPHELİLERİN 4'Ü ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir gece kulubünde Alpay Kalyon'un (33) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden işletmeci C.Ü., işletme müdürü M.A., otel mesul müdürü O.S. ve şüphelileri araçla olay yerinden kaçırdığı öne sürülen O.G., adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir gece kulubünde Alpay Kalyon'un (33) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden işletmeci C.Ü., işletme müdürü M.A., otel mesul müdürü O.S. ve şüphelileri araçla olay yerinden kaçırdığı öne sürülen O.G., adliyeye sevk edildi. Kalyon'u bıçakladığı öne sürülen F.B. ile onunla birlikte kavga ettiği belirtilen M.T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN 4'Ü ADLİYEDE
ŞÜPHELİLERİN 4'Ü ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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