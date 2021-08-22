Son dakika haberi: ÇEŞME'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI SALDIRI KAMERADA
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Son dakika haberi: ÇEŞME'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI SALDIRI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir gece kulübünün önünde çıkan ve 33 yaşındaki Alpay Kalyon'un bıçaklanarak yaşamını yitirdiği kavganın çevredeki bir kişi tarafından çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir gece kulübünün önünde çıkan ve 33 yaşındaki Alpay Kalyon'un bıçaklanarak yaşamını yitirdiği kavganın çevredeki bir kişi tarafından çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde vale olduğu öğrenilen O.D.'nin çıkan tartışmanın ardından yan taraftaki başka bir gece kulübünden bıçak alıp, Kalyon'a vurması yer alıyor.

Oto yıkama dükkanı işleten evli, 1 çocuk babası Alpay Kalyon, dün, gece Alaçatı, Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'taki bir gece kulübüne gitti. İddiaya göre, burada Kalyon ile vale olduğu öğrenilen O.D. ve yanındaki bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine O.D., bıçakla Kalyon'u yaraladı. O.D., olayın ardından beraberindekilerle otomobillerine binip, kaçtı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kalyon, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kalyon, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kalyon'un cansız bedeni, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalyon'un, cenazesinin bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Polis, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BIÇAKLAMA ANI KAMERADA

Kalyon'un, O.D. tarafından bıçaklandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde ilk olarak iki grup arasında arbede yaşandığı, ardından da vale olduğu belirtilen O.D'nin yandaki bir gece kulübünden bıçak alıp, Kalyon'a vurduğu görülüyor.

Son dakika haberi: ÇEŞME'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI SALDIRI KAMERADA
Son dakika haberi: ÇEŞME'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI SALDIRI KAMERADA
Son dakika haberi: ÇEŞME'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI SALDIRI KAMERADA
Son dakika haberi: ÇEŞME'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI SALDIRI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çeşme'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı saldırı kamerada
Çeşme'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı saldırı kamerada
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Son dakika haberi: ÇEŞME'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI SALDIRI KAMERADA - Haberler
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