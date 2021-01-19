Son dakika haberi... Ceren Özdemir cinayetinin faili, polisleri yaralamasıyla ilgili beşinci kez hakim karşısına çıktı
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Son dakika haberi... Ceren Özdemir cinayetinin faili, polisleri yaralamasıyla ilgili beşinci kez hakim karşısına çıktı

19.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:27
Son dakika haberi... Ceren Özdemir cinayetinin faili, polisleri yaralamasıyla ilgili beşinci kez hakim karşısına çıktı

Son dakika haberleri: Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın beşinci duruşması görüldü.

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın beşinci duruşması görüldü.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Arduç ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Söz verilen sanık Arduç, "Mahkeme yine gün mü atacak? Mahkeme tarihini bana söyleyin." dedi.

Mahkeme heyeti başkanı, polis memuru Zeki Çelik ile ilgili kati raporun hazırlanması için olay tarihinden 18 ay geçmesi gerektiğinin kendilerine bildirildiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, kati raporun hazırlanacağı süreyi dikkate alarak, duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.

Olay

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli'yi bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.

Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak 2020'de görülen ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Sanık Arduç'un, polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın 24 Eylül 2020'de görülen dördüncü duruşmasında, polis memuru Çelik hakkında adli tıp kurumundan istenen kati raporune hazırlanmaması üzerine raporun çıkacağı süre dikkate alınarak, Ceren Özdemir davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve tutukluluğu devam eden sanığın, bu dosyadan tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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