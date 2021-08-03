Son dakika haberi... Çepnidere'ye 9 milyon liralık büyük yatırım
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Son dakika haberi... Çepnidere'ye 9 milyon liralık büyük yatırım

Son dakika haberi... Çepnidere'ye 9 milyon liralık büyük yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre MASKİ Genel Müdürlüğünün 154 mahalle projesi kapsamında Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesinde başladığı 9 milyon liralık yatırımda altyapı çalışmalarının büyük kısmı tamamlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğünün 154 mahalle projesi kapsamında Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesinde başladığı 9 milyon liralık yatırımda altyapı çalışmalarının büyük kısmı tamamlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün 154 mahalle projesi kapsamında 9 milyon lira bedel ile Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesinde başladığı altyapı çalışmalarında içme suyu imalatının yüzde 70'lik kısmı tamamlanırken, kanalizasyon çalışmaları ise devam ediyor. Altyapının tamamlanmasının ardından üstyapı işine başlanacak. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir de çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Turgutlu ilçesi Çepnidere Mahallemiz 9 milyon liralık yatırım bedeli ile sağlıklı alt ve üstyapısına kavuşuyor. Çalışma kapsamında 10 kilometre kanalizasyon, 9 kilometre içme suyu imalatı yapılacak. İçme suyu imalatlarının yüzde 70'i tamamlandı. Kanal çalışmaları ise devam ediyor. Altyapı imalatlarının tamamlanmasına müteakip 55 bin metrekarelik kilit parke döşeme çalışması yapılacak. Sahada büyük bir emek veren çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu yatırım ile mahallemizin çehresi değişerek, sorunları çözüme kavuşacak" dedi.

Çepnidere Mahalle Muhtarı İnan Girgin, "Mahallemizde yapılan altyapı çalışmalarından çok memnunum. Çepnidere'nin kanayan yarasını giderdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. Belki de kırsal mahallelerimiz arasında en büyük yardımı alan bizim mahallemiz olacak. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Son dakika haberi... Çepnidere'ye 9 milyon liralık büyük yatırım
Son dakika haberi... Çepnidere'ye 9 milyon liralık büyük yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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