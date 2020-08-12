Son dakika haberi... Cephanelik gibi işyeri
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Son dakika haberi... Cephanelik gibi işyeri

Son dakika 3. sayfa haberi... Niğde'de bir iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, çok sayıda av tüfeği, tabanca, şarjör ve mühimmat ele geçirdi.

Son dakika haberi... Cephanelik gibi işyeri
12.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:54

Niğde'de bir iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, çok sayıda av tüfeği, tabanca, şarjör ve mühimmat ele geçirdi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan istihbaratı değerlendirerek bir iş yerine operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin iş yerinde yaptığı aramalarda 9 av tüfeği, 9 tabanca, 13 namlusu değiştirilmiş tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve 41 tabanca şarjörü ile çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - NİĞDE

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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