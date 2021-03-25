Son dakika haberi | Cep telefonuyla konuşan otobüs sürücüsü, minibüs şoförünün ölümüne neden oldu
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Son dakika haberi | Cep telefonuyla konuşan otobüs sürücüsü, minibüs şoförünün ölümüne neden oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Cep telefonuyla konuşan otobüs sürücüsü, minibüs şoförünün ölümüne neden oldu

Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, yolcu otobüsünün çarptığı minibüsün sürücüsü Ali Ertuğral (49) hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, yolcu otobüsünün çarptığı minibüsün sürücüsü Ali Ertuğral (49) hayatını kaybetti. Kazaya hatalı sollama yapan bir TIR'ın neden olduğunu öne süren M.D.'nin cep telefonuyla konuşurken minibüse çarptığı ortaya çıktı.

Kaza, öğle saatlerinde, Eskişehir- Ankara Karayolu'nun 38'inci kilometresinde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 12 AL 772 plakalı yolcu otobüsü, Ali Ertuğral'ın kullandığı 06 AE 2842 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Ertuğral, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otobüs sürücüsü M.D. ise, kazaya, sürücüsü hatalı sollama yapan bir TIR'ın neden olduğunu söyledi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, M.D.'nin iddiası üzerine bölgedeki güvenlik kameraları ile mobese görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda, otobüs sürücüsü M.D.'nin kaza sırasında cep telefonuyla konuştuğu, takip mesafesini kaybedip, minibüse çarptığı tespit edildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.D.,  çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTORAFLI


Son dakika haberi | Cep telefonuyla konuşan otobüs sürücüsü, minibüs şoförünün ölümüne neden oldu
Son dakika haberi | Cep telefonuyla konuşan otobüs sürücüsü, minibüs şoförünün ölümüne neden oldu
Son dakika haberi | Cep telefonuyla konuşan otobüs sürücüsü, minibüs şoförünün ölümüne neden oldu
Son dakika haberi | Cep telefonuyla konuşan otobüs sürücüsü, minibüs şoförünün ölümüne neden oldu
Son dakika haberi | Cep telefonuyla konuşan otobüs sürücüsü, minibüs şoförünün ölümüne neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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