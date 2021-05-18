Son dakika haberi | Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı Siirt'te teknik serviste tamir edilen cep telefonu bataryası bomba gibi patladı.

Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı

SİİRT - Siirt'te teknik serviste tamir edilen cep telefonu bataryası bomba gibi patladı. Patlama anı güvenlik kameralarına yansırken olayın, ürünün kaçak olması nedeni ile yaşandığı kaydedildi.

Kent merkezinde bulunan cep telefonu servisinde, bir müşteriye ait cep telefonunun bataryası tamir edildiği sırada patlayarak alev aldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken patlama anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Büyük korku yaşayan telefon tamircisi Sinan Çengel, yıllardır bu işi yaptığını ilk kez bir telefonun bataryasının elinde patladığına şahit olduğunu söyledi. Bataryası şişen telefonu inceledikten sonra patlamanın yaşandığını belirten Çengel, "Yaklaşık 12 yıldır elektronik sektöründeyim. Cep telefonu onarım ve bakımıyla ilgileniyorum. Tatsız bir hadiseyle karşılaştık. Telefonun batarya değişimi için bize gelmişti. Bataryayı değiştirirken bir anda cihazın bataryası patladı, neye uğradığımı şaşırdım. Bir anda o hengameyle söndürmeye çalıştım. Dükkanın geri kalan bölümlerine de sıçrayabilirdi bana da zarar verebilirdi. Telefona baktığımda bataryanın yan sanayi Çin malı olduğunu gördüm. Kaçak bir ürün olduğunu gördüm. Müşterilerimizden ve kullanıcılara tavsiyemiz Çin malı ve kaçak ürün kullanmayın. Çünkü kaçak ürün kullandığınız zaman böyle bir hadise ile karşılaşabilirsiniz. Tavsiyemiz her zaman orijinal ve servis ürünü kullanmanızdır" dedi.

Son dakika haberi | Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı
Son dakika haberi | Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı
Son dakika haberi | Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı
Son dakika haberi | Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

Gazze'de umutlu bekleyiş sevinç çığlıklarıyla son buldu! 6 yaşındaki Filistinli çocuk enkazdan sağ kurtarıldı
Gazze'de umutlu bekleyiş sevinç çığlıklarıyla son buldu! 6 yaşındaki Filistinli çocuk enkazdan sağ kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Demir Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Mustafa Sarıgül
Magazin Cansu Dere Ben Affleck Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Arda Turan Gökhan Töre Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 22:04:45. #1.16#

title