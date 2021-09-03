Son dakika haberi... Central Park'ta polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı
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Son dakika haberi... Central Park'ta polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ? ABD'nin doğu kıyılarında etkili İda Kasırgası sebebiyle New York kentinin Manhattan bölgesinde selde mahsur kalan sürücünün kurtarılma anları polis kamerasına yansıdı.

? ABD'nin doğu kıyılarında etkili İda Kasırgası sebebiyle New York kentinin Manhattan bölgesinde selde mahsur kalan sürücünün kurtarılma anları polis kamerasına yansıdı. Central Park'ta bulunan köprünün altında sele yakalan sürücü, şehir merkezinde zor anlar yaşadı.

ABD'nin doğu kıyısını etkisi altına alan İda Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükselirken, selde mahsur kalan ABD'lilere New York itfaiyesi ve polisi yardımcı oldu. New York şehir merkezi Manhattan'da Central Park'ta sel nedeniyle mahsur kalan bir sürücünün kurtarılma anları polisin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... Central Park'ta polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı
Son dakika haberi... Central Park'ta polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı
Son dakika haberi... Central Park'ta polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı
Son dakika haberi... Central Park'ta polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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