Çengelköy'de vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
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Çengelköy'de vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Politika

Çengelköy'de vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi Çengelköy'de vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Çengelköy'de vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

İSTANBUL - Çengelköy'de vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldığı sırada Çengelköy'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını durdurdu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.

Çengelköy'de vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
Çengelköy'de vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
Çengelköy'de vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
Çengelköy'de vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
Çengelköy'de vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
Çengelköy'de vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
Çengelköy'de vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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