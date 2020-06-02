Son dakika haberi | Cenaze araç şoförü, cenaze dönüşünde kazada hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Cenaze araç şoförü, cenaze dönüşünde kazada hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Cenaze araç şoförü, cenaze dönüşünde kazada hayatını kaybetti Kazada ölen cenaze aracı şoförü memleketine getirildi Gaziantep'ten Erzincan'a cenaze götüren geri dönüş yolunda kaza geçiren cenaze nakil aracı sürücüsü kazada öldü.

02.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:58

Cenaze araç şoförü, cenaze dönüşünde kazada hayatını kaybetti

Kazada ölen cenaze aracı şoförü memleketine getirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'ten Erzincan'a cenaze götüren geri dönüş yolunda kaza geçiren cenaze nakil aracı sürücüsü kazada öldü. Ölen sürücünün cenazesi, başka bir cenaze aracı ile memleketi Gaziantep'e getirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde nakil aracı şoför olarak çalışan Özçelik, son görevi olan Erzincan'a naklettiği cenaze sonrası geri dönüş yolunda Sivas'ın İmranlı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Sivas'ta yapılan otopsi işlemlerinim ardından Özçelik'in cenazesi Sivas Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracı ile memleketi Gaziantep'e getirildi.

Uzun yıllardır çalıştığı mezarlıklar müdürlüğü gasilhanesine getirilen Özçelik'in cenazesini gören mesai arkadaşları ve ailesi göz yaşlarına hakim olamadı. Özçelik'ın cenazesi yıkama ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şahinbey ilçesine bağlı Osmanlı kırsal mahallesinde bulunan aile kabristanlığında defin edilecek.

Son dakika haberi | Cenaze araç şoförü, cenaze dönüşünde kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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