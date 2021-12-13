Cemmu Keşmir'de polis otobüsüne silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı - Haberler
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Cemmu Keşmir'de polis otobüsüne silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

- Cemmu Keşmir'de polis otobüsüne silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı Hindistan-Pakistan sınırındaki Cemmu Keşmir bölgesinde polis otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 12 polis yaralandı.

- Cemmu Keşmir'de polis otobüsüne silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

CEMMU - Hindistan-Pakistan sınırındaki Cemmu Keşmir bölgesinde polis otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 12 polis yaralandı.

Hindistan-Pakistan sınırında yer alan Hindistan'a bağlı Cemmu Keşmir bölgesinde bir polis otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 12 polis de yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, terör olayı olarak nitelendirilen saldırının akşam saatlerinde Pantha Chowk bölgesindeki Zewan'da düzenlendiği ifade edilerek, bölgenin kordon altına alındığı ve saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Cemmu Keşmir'de polis otobüsüne silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

Cemmu Keşmir'de polis otobüsüne silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

Cemmu Keşmir'de polis otobüsüne silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Son Dakika Haberleri

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