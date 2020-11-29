Son dakika haberi! Celta Vigo kazandı, Okay Yokuşlu kırmızı kart gördü
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Son dakika haberi! Celta Vigo kazandı, Okay Yokuşlu kırmızı kart gördü

29.11.2020 23:45 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:48
Son dakika haberi! Celta Vigo kazandı, Okay Yokuşlu kırmızı kart gördü

Son dakika spor haberi: İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında sahasında oynadığı maçta Granada'yı 3-1 yenen Celta Vigo'da yedeklerden oyuna giren Okay Yokuşlu rakibinin kulağını çekmekten kırmızı kart gördü.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında sahasında oynadığı maçta Granada'yı 3-1 yenen Celta Vigo'da yedeklerden oyuna giren Okay Yokuşlu rakibinin kulağını çekmekten kırmızı kart gördü.

Celta Vigo'da yedek başlayan milli futbolcu Okay Yokuşlu, karşılaşmanın 74. dakikasında Denis Suarez'in yerine oyuna girdi.

Okay maçın uzatmalarının oynandığı 90+5.dakikada rakibi Luis Milla ile girdiği ikili bir mücadelede çıkan tartışmadan sarı kart gördü.

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VAR masasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu ekrandan izleyen hakem Isidro Diaz de Mera Escuderos, Okay'ın rakibinin kulağını çekmesinden dolayı sarı kartı direkt kırmızı kart olarak değiştirdi.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Celta, ligin en alt sırasından kurtularak 10 puanla 18. sıraya yükseldi.

Granada ise 14 puanla 8. sırada kaldı.

La Liga'da her iki takımında bir maçı eksik bulunuyor.

Öte yandan Celta'da forma giyen diğer Türk futbolcu Emre Mor üç haftadır devam eden sakatlığından dolayı maç kadrosunda yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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