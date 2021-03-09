Son dakika haberi... Çelik: "Kadın ve çocuk istismarcılığıyla ilgili terör örgütlerinin yaptığı insanlık dışı uygulamalar konusunda hassasiyet oluşturulması gerekiyor."
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Son dakika haberi... Çelik: "Kadın ve çocuk istismarcılığıyla ilgili terör örgütlerinin yaptığı insanlık dışı uygulamalar konusunda hassasiyet oluşturulması gerekiyor."

09.03.2021 21:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:00
Son dakika haberi... Çelik:

Son dakika gelişmesine göre Çelik: "Kadın ve çocuk istismarcılığıyla ilgili terör örgütlerinin yaptığı insanlık dışı uygulamalar konusunda hassasiyet oluşturulması gerekiyor.

Çelik: "Kadın ve çocuk istismarcılığıyla ilgili terör örgütlerinin yaptığı insanlık dışı uygulamalar konusunda hassasiyet oluşturulması gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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