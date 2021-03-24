Son dakika haberi | Çelik: "Binali Yıldırım bey ve Numan Kurtulmuş bey genel başkanvekili olarak görev yapacak"

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Genel Merkezi AK Parti MKYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ilk MKYK toplantısında, yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.