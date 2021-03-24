Son dakika haberi | Çelik: "Binali Yıldırım bey ve Numan Kurtulmuş bey genel başkanvekili olarak görev yapacak"
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Son dakika haberi | Çelik: "Binali Yıldırım bey ve Numan Kurtulmuş bey genel başkanvekili olarak görev yapacak"

24.03.2021 19:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:43

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Genel Merkezi AK Parti MKYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ilk MKYK toplantısında, yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.

AK Parti Genel Merkezi

AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ilk MKYK toplantısında, yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Önümüzdeki dönemde 2023-2024 seçimleriyle ilgili olarak bu MKYK'mız partimizin en üst yönetim organı olarak içinden çıkardığı MYK'mızla birlikte bütün bu siyasi süreçleri yönetecek."

Son dakika haberi | Çelik: 'Binali Yıldırım bey ve Numan Kurtulmuş bey genel başkanvekili olarak görev yapacak'
Son dakika haberi | Çelik: 'Binali Yıldırım bey ve Numan Kurtulmuş bey genel başkanvekili olarak görev yapacak'
Son dakika haberi | Çelik: 'Binali Yıldırım bey ve Numan Kurtulmuş bey genel başkanvekili olarak görev yapacak'
Son dakika haberi | Çelik: 'Binali Yıldırım bey ve Numan Kurtulmuş bey genel başkanvekili olarak görev yapacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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