Son dakika haberi: Çelik: Aile değerlerinin haysiyetini savunmaya devam edeceğiz
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Son dakika haberi: Çelik: Aile değerlerinin haysiyetini savunmaya devam edeceğiz

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesini ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'a dönük kullanılan çirkin ifadelere ilişkin, "Nefret söyleminin her zaman haysiyet yoksunu müşterileri vardır.

Son dakika haberi: Çelik: Aile değerlerinin haysiyetini savunmaya devam edeceğiz
30.06.2020 22:13 | Son Güncelleme: 30.06.2020 22:52

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesini ve Hazine ve Maliye  Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'a dönük kullanılan çirkin ifadelere ilişkin, "Nefret söyleminin her zaman haysiyet yoksunu müşterileri vardır. Aile değerlerini nefret söyleminin konusu yapan siyasilerin müşterisi bataklıkta çıkıyor" dedi. 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesini ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'a dönük kullanılan çirkin sözlere ilişkin Twitter hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Çelik, "Nefret söyleminin her zaman haysiyet yoksunu müşterileri vardır. Aile değerlerini nefret söyleminin konusu yapan siyasilerin müşterisi bataklıkta çıkıyor. Bu siyasilerin ürettiği iklimde nefes alan ahlak yoksunlarının yeni doğan masum bir bebeği hedef alarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesine, Hazine ve Maliye  Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve değerli eşi Esra Albayrak'a dönük kullandıkları ifadeler haysiyetsizliktir. Aile değerlerini sistematik olarak hedef alan siyasiler, teşvik ettikleri bu çirkin iklimden sorumludur. Biz aile değerlerinin haysiyetini savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 


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Kaynak: DHA

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