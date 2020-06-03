Son dakika haberi: Çelik: "(ABD'de ırkçılık karşıtı gösteriler) "Bu zihniyetle çok daha güçlü bir şekilde mücadale... Gelen son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. (1) Çelik: "(ABD'de ırkçılık karşıtı gösteriler) Dile getirilen eşitlik talebini Amerikan demokrasisinin, toplumunun geleceği açısından sağlıklı buluyoruz" Çelik: "(ABD'deki)Meşru protestoları şiddete dönüştürmeye çalışan, kamu düzenini yıkıcı etkiyle karşı karşıya bırakmaya çalışan tüm gruplara karşıyız" Kaynak: AA