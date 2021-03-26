Son dakika haberi! Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'ten Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü
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Son dakika haberi! Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'ten Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'ten Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, 2020 yılında Avrupa'nın birçok ülkesinde ekonomide yüzde 5 ile 10 civarında daralma yaşanmasına rağmen Türkiye'nin yılı pozitif büyüme ile kapattığını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını iyi yönettiğini ifade etti.

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Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, 2020 yılında Avrupa'nın birçok ülkesinde ekonomide yüzde 5 ile 10 civarında daralma yaşanmasına rağmen Türkiye'nin yılı pozitif büyüme ile kapattığını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını iyi yönettiğini ifade etti.

Kayseri Sanayi Odasından (KAYSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Vacek ve Çekya'nın Antalya Fahri Konsolosu Ufuk Bozkaya, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret etti.

Büyüksimitci, ziyarette Kayseri Sanayi Odası olarak 2020 yılını ciddi büyümeyle bitirdiklerini ve ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdıklarını belirtti.

Çekya ile Kayseri arasındaki dış ticaret verileri hakkında bilgi veren Büyüksimitci, Çekya'ya ihracat yapan 20'ye yakın üyeleri olduğunu ve 2020'de ilden bu ülkeye 8 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirildiğini aktardı.

Büyükelçi Vacek ise Çekya firmalarının önemli iş ortaklarından birinin Kayseri olduğunu bildirdi.

Avrupa'da birçok ülkede yüzde 5 ila 10 civarında daralma olmasına rağmen Türkiye'nin 2020 yılını pozitif büyüme ile kapattığını hatırlatan Vacek, bunun da Türkiye'nin salgını iyi yönettiği anlamına geldiğini vurguladı.

Büyükelçi Vacek, Çekya firmalarının Türkiye'de 3,5 milyar dolarlık enerji yatırımı olduğunu, karşılıklı iş yapmak isteyen firmaları bir araya getirmek ve ortak çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Vacek'e, KAYSO Dış Ticaret Birimi tarafından kentin ihracatı, sanayisi, ekonomisi, turizmi ve kültürü hakkında bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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