Son dakika haberi! Çekya Dışişleri Bakanı Petricek görevden alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Çekya Dışişleri Bakanı Petricek görevden alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi! Çekya Dışişleri Bakanı Petricek görevden alındı

Bir son dakika haberine göre Çekya'da bir nükleer santrale ek blok inşası ile henüz sertifikalandırılmamış olan Rus ve Çin üretimi Covid-19 aşılarının alımına karşı çıkan ülkenin Dışişleri Bakanı Tomas Petricek görevden alındı.

Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı
Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı
Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi
Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi

Çekya'da bir nükleer santrale ek blok inşası ile henüz sertifikalandırılmamış olan Rus ve Çin üretimi Covid-19 aşılarının alımına karşı çıkan ülkenin Dışişleri Bakanı Tomas Petricek görevden alındı.

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek görevden alındığını duyurdu. Geçtiğimiz cuma günü yapılan Çekya Sosyal Demokrat Parti (CSSD) lider seçiminde koltuğunu Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek'e kaptıran Petricek, dün akşam Hamacek ile yaptığı görüşmede Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmasının kararlaştırıldığını öğrendiğini açıkladı. Söz konusu kararı kısa mesaj aracılığıyla yerel medya ile paylaşan Petricek, bir süredir güvenlik gerekçesiyle Dukovan nükleer santraline ek blok inşası ihalesi ile henüz sertifikalandırılmamış Rus ve Çin üretimi Covid-19 aşılarının alımına karşı çıktığı için ülkenin Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın kendisinden rahatsız olduğunu iddia etti. Petricek'in bugün görevden alınmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Öte yandan, bir Çek internet portalına konuşan Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, ülkenin Başbakanı Andrej Babis'ten gelecek Petricek'in görevden alınması teklifini imzalamakta gecikmeyeceğini bildirdi. Çekya medyasında yer alan haberlere göre, Petricek'in yerine yine partisi CSSD'den Kültür Bakanı Lubomir Zaoralek'in, Zaoralek'in yerine ise Jan Birke'nin geçeceği öne sürüldü. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Burak Deniz Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Töre Necip Uysal Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Çekya Dışişleri Bakanı Petricek görevden alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:20:52. #1.16#
title