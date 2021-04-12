Son dakika haberi! Çekya Dışişleri Bakanı Petricek görevden alındı

Bir son dakika haberine göre Çekya'da bir nükleer santrale ek blok inşası ile henüz sertifikalandırılmamış olan Rus ve Çin üretimi Covid-19 aşılarının alımına karşı çıkan ülkenin Dışişleri Bakanı Tomas Petricek görevden alındı.

Çekya'da bir nükleer santrale ek blok inşası ile henüz sertifikalandırılmamış olan Rus ve Çin üretimi Covid-19 aşılarının alımına karşı çıkan ülkenin Dışişleri Bakanı Tomas Petricek görevden alındı.

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek görevden alındığını duyurdu. Geçtiğimiz cuma günü yapılan Çekya Sosyal Demokrat Parti (CSSD) lider seçiminde koltuğunu Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek'e kaptıran Petricek, dün akşam Hamacek ile yaptığı görüşmede Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmasının kararlaştırıldığını öğrendiğini açıkladı. Söz konusu kararı kısa mesaj aracılığıyla yerel medya ile paylaşan Petricek, bir süredir güvenlik gerekçesiyle Dukovan nükleer santraline ek blok inşası ihalesi ile henüz sertifikalandırılmamış Rus ve Çin üretimi Covid-19 aşılarının alımına karşı çıktığı için ülkenin Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın kendisinden rahatsız olduğunu iddia etti. Petricek'in bugün görevden alınmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Öte yandan, bir Çek internet portalına konuşan Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, ülkenin Başbakanı Andrej Babis'ten gelecek Petricek'in görevden alınması teklifini imzalamakta gecikmeyeceğini bildirdi. Çekya medyasında yer alan haberlere göre, Petricek'in yerine yine partisi CSSD'den Kültür Bakanı Lubomir Zaoralek'in, Zaoralek'in yerine ise Jan Birke'nin geçeceği öne sürüldü. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı