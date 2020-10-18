Son dakika haberi! Çekya'da koronavirüs önlemleri karşıtı gösteriye polis müdahalesi
18.10.2020 20:07 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:11
Son dakika haberine göre Çekya'nın başkenti Prag'da toplanan göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaları protesto etti.
Çekya'nın başkenti Prag'da toplanan göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaları protesto etti. Gösteriye müdahalede bulunan güvenlik güçleri, bazı protestocuları gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lukas Kabon