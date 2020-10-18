Son dakika haberi! Çekya'da koronavirüs önlemleri karşıtı gösteriye polis müdahalesi
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Son dakika haberi! Çekya'da koronavirüs önlemleri karşıtı gösteriye polis müdahalesi

18.10.2020 20:07 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:11

Son dakika haberine göre Çekya'nın başkenti Prag'da toplanan göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaları protesto etti.

Çekya'nın başkenti Prag'da toplanan göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaları protesto etti. Gösteriye müdahalede bulunan güvenlik güçleri, bazı protestocuları gözaltına aldı.

Son dakika haberi! Çekya'da koronavirüs önlemleri karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Son dakika haberi! Çekya'da koronavirüs önlemleri karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Son dakika haberi! Çekya'da koronavirüs önlemleri karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Son dakika haberi! Çekya'da koronavirüs önlemleri karşıtı gösteriye polis müdahalesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lukas Kabon

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