Son dakika haberi! Çekya'da koronavirüs önlemleri karşıtı gösteriye polis müdahalesi

Son dakika haberine göre Çekya'nın başkenti Prag'da toplanan göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaları protesto etti.

Çekya'nın başkenti Prag'da toplanan göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaları protesto etti. Gösteriye müdahalede bulunan güvenlik güçleri, bazı protestocuları gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lukas Kabon