Son dakika haberi: Çekya'da Cumhurbaşkanı Zeman karşıtı gösteri düzenlendi

Son dakika gündem haberi: Çekya'nın başkenti Prag'da binlerce gösterici, ülkenin Rusya'yla yaşadığı "diplomat krizinde" Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ı "Moskova yanlısı bir tutum sergilediği" gerekçesiyle protesto etti.

Çekya'nın başkenti Prag'da binlerce gösterici, ülkenin Rusya'yla yaşadığı "diplomat krizinde" Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ı "Moskova yanlısı bir tutum sergilediği" gerekçesiyle protesto etti.

Çekya Radyosu haberinde, "Demokrasi için bir milyon an" inisiyatifi tarafından düzenlenen gösteride 10 bine yakın protestocunun başkentin tarihi Wenzels Meydanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uyarak toplandığını bildirdi.

Haberde, gösterinin organizatörlerinden Benjamin Roll'un burada yaptığı konuşma da yer veridi.

Roll, Cumhurbaşkanı Zeman'ın 2014'de ülkedeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya ilişkin istihbaratın raporuna karşı değerlendirmelerde bulunduğunu, benzer söylemin Rusya tarafından da dillendirildiğine işaret etti.

"Zeman Çekya için büyük bir risk"

Zeman'ın cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmesinin "ülke için büyük bir risk oluşturduğunu" ileri süren Roll, Senato'yu Cumhurbaşkanı hakkında dava açmak için göreve çağırdı.

Çekya'da 2014'de bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya Rus diplomatların karıştığı yönündeki iddialar iki ülke arasında son yılların en büyük krizine yol açtı.

Cumhurbaşkanı Zeman, patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada iki farklı değerlendirmenin olduğunu, kesin bir sonucun bulunmadığını ileri sürerek, istihbaratın düzenlediği rapora yönelik kuşkuların oluşmasına neden olmuştu.

Çekya ve Rusya arasında "diplomat" krizi

Çekya'da Başbakan Andrej Babiş 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkede 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Rusya da Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 20 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

Son olarak Çekya, Prag'ta görev yapan Rus diplomatların sayısını, Moskova'da görev yapan Çek diplomatların sayısına eşitlemek amacıyla daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan