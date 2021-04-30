Son dakika haberi: Çekya'da Cumhurbaşkanı Zeman karşıtı gösteri düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Çekya'da Cumhurbaşkanı Zeman karşıtı gösteri düzenlendi

Son dakika haberi: Çekya'da Cumhurbaşkanı Zeman karşıtı gösteri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Çekya'nın başkenti Prag'da binlerce gösterici, ülkenin Rusya'yla yaşadığı "diplomat krizinde" Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ı "Moskova yanlısı bir tutum sergilediği" gerekçesiyle protesto etti.

Çekya'nın başkenti Prag'da binlerce gösterici, ülkenin Rusya'yla yaşadığı "diplomat krizinde" Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ı "Moskova yanlısı bir tutum sergilediği" gerekçesiyle protesto etti.

Çekya Radyosu haberinde, "Demokrasi için bir milyon an" inisiyatifi tarafından düzenlenen gösteride 10 bine yakın protestocunun başkentin tarihi Wenzels Meydanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uyarak toplandığını bildirdi.

Haberde, gösterinin organizatörlerinden Benjamin Roll'un burada yaptığı konuşma da yer veridi.

Roll, Cumhurbaşkanı Zeman'ın 2014'de ülkedeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya ilişkin istihbaratın raporuna karşı değerlendirmelerde bulunduğunu, benzer söylemin Rusya tarafından da dillendirildiğine işaret etti.

"Zeman Çekya için büyük bir risk"

Zeman'ın cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmesinin "ülke için büyük bir risk oluşturduğunu" ileri süren Roll, Senato'yu Cumhurbaşkanı hakkında dava açmak için göreve çağırdı.

Çekya'da 2014'de bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya Rus diplomatların karıştığı yönündeki iddialar iki ülke arasında son yılların en büyük krizine yol açtı.

Cumhurbaşkanı Zeman, patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada iki farklı değerlendirmenin olduğunu, kesin bir sonucun bulunmadığını ileri sürerek, istihbaratın düzenlediği rapora yönelik kuşkuların oluşmasına neden olmuştu.

Çekya ve Rusya arasında "diplomat" krizi

Çekya'da Başbakan Andrej Babiş 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkede 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Rusya da Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 20 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

Son olarak Çekya, Prag'ta görev yapan Rus diplomatların sayısını, Moskova'da görev yapan Çek diplomatların sayısına eşitlemek amacıyla daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurta verilecek
Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurta verilecek
TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hakan Altun Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Çekya'da Cumhurbaşkanı Zeman karşıtı gösteri düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 01:22:40. #1.14#

title