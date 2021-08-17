Son dakika haberi... Çekya Cumhurbaşkanı Zeman: "Taliban, Afganistan'da bir terör merkezi oluşturacak"
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Son dakika haberi... Çekya Cumhurbaşkanı Zeman: "Taliban, Afganistan'da bir terör merkezi oluşturacak"

Son dakika haberi... Çekya Cumhurbaşkanı Zeman: 'Taliban, Afganistan'da bir terör merkezi oluşturacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından dünya çapındaki terör saldırıları konusunda uyararak, "Taliban, Afganistan'da bir terör merkezi oluşturacak" dedi.

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından dünya çapındaki terör saldırıları konusunda uyararak, "Taliban, Afganistan'da bir terör merkezi oluşturacak" dedi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından dünya liderlerinden art arda gelmeye devam ediyor. Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman bir internet sitesine yaptığı açıklamada, Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından dünya çapındaki terör saldırıları konusunda uyararak, "Taliban, Afganistan'da bir terör merkezi oluşturacak. Bu, neredeyse dünyanın her yerindeki terörist saldırılarını yeniden başlatacak" dedi.

Afganistan'ın dünyanın en büyük "afyon" üreticisi olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Zeman, Taliban'ın "afyon gelirleri" ile geçinebileceğini ve bu nedenle "finansman sorunu yaşamayacağını" öne sürdü.

NATO'nun Afganistan'da başarısız olduğunu belirten Zeman, ülkesinin NATO'ya "para harcamak" yerine ulusal savunmaya odaklanması çağrısında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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