Son dakika haberi... Çekmeköy'de yolcu otobüsünde yangın (2) Son dakika habere göre ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı.

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcuların tahliye edildiği otobüsü tamamen yandı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen yolcu otobüsünde çıktı. Yangını fark eden şoför otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalelisiyle yangın söndürüldü. Otobüs tamamen yandı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA