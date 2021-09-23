Son dakika haberi! Çekmeköy'de tek katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Çekmeköy'de tek katlı binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nişantepe Mahallesi Ilgaz Sokak'taki tek katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.