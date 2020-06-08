Son dakika haberi | Çekmeköy'de sürücü kursu araçları dezenfekte edildi Son dakika haberlerine göre Çekmeköy'de sürücü kursu araçları dezenfekte edildi Korona virüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte bir çok iş yeri aylar sonra tekrar kapılarını açtı.

Çekmeköy'de sürücü kursu araçları dezenfekte edildi

İSTANBUL - Korona virüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte bir çok iş yeri aylar sonra tekrar kapılarını açtı. İlçe genelindeki tedbirleri üst seviyeye çıkaran Çekmeköy Belediyesi, sürücü kursu araçlarını da dezenfekte etti.

Türkiye mart ayından bu yana, korona virüsle mücadelesini geniş kapsamlı sürdürüyor. Uygulanan sıkı tedbirler sayesinde vaka sayısında azalma yaşanırken, normalleşme adımları da birer birer hayata geçiriliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 2 aydır kapalı olan işletme ve iş yerleri kapılarını müşterilerine açtı. Korona virüs salgınıyla mücadeleyi ilk günden bu yana titiz bir şekilde sürdüren Çekmeköy Belediyesi de tedbirleri üst seviyeye çıkardı. İlçede bulunan sürücü kursuna ait araçlar, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Sürücü kursu eğitmen İnayet Yetginbal, "Dezenfekten işlemleri yapılıyor. Gerekli bütün tedbirlerde zaten kursumuz tarafından da devam edecek. Bu anlamda hiçbir adayımızın tereddüte düşmemesi ve bu süreci güvenle hep birlikte atlatacağımızı düşünüyoruz. Çekmeköy Belediyesi gördüğünüz üzere şu anda tüm araçlarımızın dezenfekten işlemlerini tamamlıyor" dedi.

Sürücü kursu işletme sahibi Harun Demirel ise, "Bizim için çok önemli Çekmeköy Belediyesi'ne ayriyeten tekrar teşekkür ederim. Biz Çekmeköy'de sürücü kursları olarak gerekli önlemlerimizi almıştık. Bu anlamda Çekmeköy Belediyesi'nin araçlarımız için yapmış olduğu dezenfekten çalışması için onlara ayrıca teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA