Son dakika haber | Çekmeköy'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haber | Çekmeköy'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı

10.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:05
Son dakika haber | Çekmeköy'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika habere göre ÇEKMEKÖY'deki hayvanat bahçesinde dün çıkan uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden, ünlülerin hocası olarak bilinen ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇEKMEKÖY'deki hayvanat bahçesinde dün çıkan uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden, ünlülerin hocası olarak bilinen ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 

Çekmeköy Çatalçeşme Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, hayvanat bahçesinde daha önce işletmecilik yapan Mustafa Ö. ile ünlülerin hocası olarak bilinen ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışma sonrası Mustafa Ö., belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğlu'na daha sonra da hedef gözetmeksizin ofis içerisinde bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö'ye kurşun yağdırdı. Olayda, Salih Memişoğlu ve bir kişi daha öldü. Memişoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'ndeki cenazeye Memişoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yazar Abdurrahman Dilipak, Osman Gökçek ve çok sayıda ünlü iş insanı katıldı. Memişoğlu'nun oğlu Burak Memişoğlu taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Memişoğlu, Bağcılar, Kirazlı'da bulunan aile kabristanında defnedildi. 

'BİR İYİYİ KAYBETTİK'

Cenazeye katılan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Memişoğlu'nun komşusu olduğunu belirterek, "Cenab-ı hak rahmet eylesin. Benim komşumdu. Uzun yıllar tanıştığımız ve hep iyi insan olarak tanıdığım bir insandı. Bugün bir iyiyi kaybettik. Mekanı Cennet olsun başımız sağ olsun." dedi.  Cenazeye katılan İbrahim Yılmaz ise "Salih hocayı çok severdik. Kendisi gerçekten devletimize milletimize çok güzel işler yaptı. Bizim aile dostumuz o. Burak Memişoğlu benim çok yakın arkadaşım. Hoca toplum tarafından çok sevilen birisiydi. Ülkemiz için çok güzel şeyler yaptı. Biz de kendisine rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı. 

 


- İstanbul
Son dakika haber | Çekmeköy'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber | Çekmeköy'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber | Çekmeköy'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber | Çekmeköy'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber | Çekmeköy'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber | Çekmeköy'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber | Çekmeköy'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber | Çekmeköy'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber | Çekmeköy'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber | Çekmeköy'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber | Çekmeköy'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber | Çekmeköy'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber | Çekmeköy'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber | Çekmeköy'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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