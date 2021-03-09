Son dakika haberi: Çekmeköy'de kayıp 2 kardeş içi su dolu asansör boşluğunda ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Çekmeköy'de kayıp 2 kardeş içi su dolu asansör boşluğunda ölü bulundu

09.03.2021 03:32 | Son Güncelleme: 09.03.2021 03:38
Son dakika haberi: Çekmeköy'de kayıp 2 kardeş içi su dolu asansör boşluğunda ölü bulundu

Son dakika haberleri... Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde öğle saatlerinden beri kayıp olan Hasan(4) ile Hüseyin Büyür (8)kardeşler evlerinin yakınındaki asansör için açılan ve içi su dolan çukurda ölü bulundu.

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde öğle saatlerinden beri kayıp olan Hasan(4) ile Hüseyin Büyür (8)kardeşler evlerinin yakınındaki asansör için açılan ve içi su dolan çukurda ölü bulundu.

Olay, Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Hanife ve İlker Büyür çiftinin çocukları 4 yaşındaki Hasan ile 8 yaşındaki Hüseyin öğlen saat 12.00 sıralarında kayboldu. Durumu fark eden aile fertleri olayı polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışmaları sonucu çocuklara dair bir iz bulamadı. Saatler gece yarısını bulduğunda ise ailenin yaşadığı evin arkasında inşaat için açılan içi su dolu asansör boşluğunda çocukların cansız bedeni bulundu. Bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı inceleme yaptı. Yapılan inceleme çalışmaları sonucu ise hayatını kaybeden iki kardeş adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Çekmeköy'de kayıp 2 kardeş içi su dolu asansör boşluğunda ölü bulundu
Son dakika haberi: Çekmeköy'de kayıp 2 kardeş içi su dolu asansör boşluğunda ölü bulundu
Son dakika haberi: Çekmeköy'de kayıp 2 kardeş içi su dolu asansör boşluğunda ölü bulundu
Son dakika haberi: Çekmeköy'de kayıp 2 kardeş içi su dolu asansör boşluğunda ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Çağlar Ertuğrul İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Ali Şansalan Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Çekmeköy'de kayıp 2 kardeş içi su dolu asansör boşluğunda ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 04:02:45. #1.14#
title