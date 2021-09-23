Son dakika haberi... Çekmeköy'de iş makinesi kepçesindeki tehlikeli yolculuk kamerada

Çekmeköy'de bir kişinin iş makinesinin kepçesi üzerinde yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta öğle saatlerinde Çekmeköy'de Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesi operatörü kepçeyle malzeme makine taşırken kepçenin içine oturan bir kişi, bu şekilde yolculuk yaptı. Kepçede oturan kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan yaptığı yolculuk görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Kepçede oturan kişinin sakin tavırları ise dikkat çekti.

Kepçenin içinde yapılan ve trafiği tehlikeye atan kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

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