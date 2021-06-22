Çekmeköy'de cep telefonu çalan şüpheliler kamerada
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Çekmeköy'de cep telefonu çalan şüpheliler kamerada

Çekmeköy'de cep telefonu çalan şüpheliler kamerada
Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Haberler | Güncel

ÇEKMEKÖY'de 2 ayrı evden 4 cep telefonu çaldıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

ÇEKMEKÖY'de 2 ayrı evden 4 cep telefonu çaldıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Sevk edildikleri adliyede tutuklanan şüphelilerin, evlere girdikleri anlar kameralara yansıdı. 

Polis ekipleri, 18 Haziran Cuma günü Çekmeköy'de 2 ayrı evden 4 cep telefonu çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlığın meydana geldiği adreslerin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, 2 şüphelinin olay yerine geldikleri aracın plaka bilgilerini tespit etti. Yapılan araştırmalarda korsan taksici olarak çalıştığı belirlenen A.K. isimli kişi gözaltına alındı. Korsan taksi sahibi A.K.'nın polise verdiği bilgiler doğrultusunda ekiplerce yapılan çalışmalarda, A.Y. ve Ö.Ü.'nün hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlendi. A.Y. ve Ö.Ü. dün saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki bir park içerisinde yakalandı.  Gözaltına alınan ve polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. A.Y. ve Ö.Ü ise tutuklanarak cezaevine konuldu.


- İstanbul
Çekmeköy'de cep telefonu çalan şüpheliler kamerada
Çekmeköy'de cep telefonu çalan şüpheliler kamerada
Çekmeköy'de cep telefonu çalan şüpheliler kamerada
Çekmeköy'de cep telefonu çalan şüpheliler kamerada
Çekmeköy'de cep telefonu çalan şüpheliler kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek

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