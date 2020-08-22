Son dakika haberi | Çayırova'da gıda maddesi yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde gıda maddesi yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
22.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:56
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde gıda maddesi yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, bir marketin deposunda park halindeki 34 HV 0408 plakalı gıda maddesi yüklü kamyonun soğutma sistemindeki motordan kaynaklanan yangını farkeden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangın nedeniyle kamyonda bulunan gıda malzemeleri zarar gördü.
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Kaynak: AA