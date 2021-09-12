Son dakika haberi... Çayırova'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Çayırova'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Çayırova'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde apartmandaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde apartmandaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çayırova Mahallesi 5210 Sokak'ta 4 katlı apartmanın zemin katında yalnız yaşayan N.K'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairede büyük hasar oluştu.

Son dakika haberi... Çayırova'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi... Çayırova'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi... Çayırova'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Filipçe, Kovid-19 hastanesindeki yangın nedeniyle istifasını sundu

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Filipçe, Kovid-19 hastanesindeki yangın nedeniyle istifasını sundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Haluk Levent Mehmet Erdem Vildan Atasever
Spor Marcao Alper Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Mergim Berisha
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Çayırova'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 13:51:07. #1.17#