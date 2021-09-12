Son dakika haberi... Çayırova'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde apartmandaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde apartmandaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çayırova Mahallesi 5210 Sokak'ta 4 katlı apartmanın zemin katında yalnız yaşayan N.K'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairede büyük hasar oluştu.