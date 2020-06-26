Son dakika haberi! Çaycuma'ya bağlı köylerde sıcak asfalt çalışmaları başladı Son dakika güncel haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı köylerde sıcak asfalt çalışması başladı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı köylerde sıcak asfalt çalışması başladı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Kaymakam Muharrem Coşgun, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Kadir Alagöz, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, İl Genel Meclis üyeleri Adnan Tıska, Ahmet Ali Başören ve Arif Sefercik, Torlaklar, Yolgeçen, Şeyhler, Adaköy, Kahvecioğlu, Güzeloğlu, Karapnar, Gökçetabaklar, Serdaroğlu köyündeki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Milletvekili Çolakoğlu ve Kaymakam Coşgun, çalışmalarla ilgili hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: AA