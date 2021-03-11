Son dakika haberi! - Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
11.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:34
Son dakika haberleri: - Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
- Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
DOHA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı