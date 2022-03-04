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Çavuşoğlu, NATO karargahına geldi

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği'nin (AB) de katılımıyla NATO Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısı için NATO karargahına geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği'nin (AB) de katılımıyla NATO Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısı için NATO karargahına geldi.

LAR


Çavuşoğlu, NATO karargahına geldi

Çavuşoğlu, NATO karargahına geldi

Çavuşoğlu, NATO karargahına geldi

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Brüksel, Belçika, Dünya, Güncel, Haberler

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