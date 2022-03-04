Çavuşoğlu, NATO karargahına geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği'nin (AB) de katılımıyla NATO Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısı için NATO karargahına geldi.

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