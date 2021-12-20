Son dakika haberi: Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüştü - Haberler
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Son dakika haberi: Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Mevlüt Çavuşoğlu'nun Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah'ı karşılaması Çavuşoğlu ve Dato' Sri Saifuddin Abdullah'ın görüşmesi Heyetler arası görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah'ı karşılaması

Çavuşoğlu ve Dato' Sri Saifuddin Abdullah'ın görüşmesi

Heyetler arası görüşme

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah ile görüştü. (1)

Son dakika haberi: Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüştü

Son dakika haberi: Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüştü

Son dakika haberi: Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüştü

AA - Son Dakika Haberleri

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