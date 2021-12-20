Son dakika haberi: Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüştü
Son dakika haber... Mevlüt Çavuşoğlu'nun Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah'ı karşılaması Çavuşoğlu ve Dato' Sri Saifuddin Abdullah'ın görüşmesi Heyetler arası görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah ile görüştü.
Mevlüt Çavuşoğlu'nun Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah'ı karşılaması
Çavuşoğlu ve Dato' Sri Saifuddin Abdullah'ın görüşmesi
Heyetler arası görüşme
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah ile görüştü. (1)