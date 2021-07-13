Son dakika haberi | Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı ??Landsbergis ile görüştü
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Son dakika haberi | Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı ??Landsbergis ile görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius ??Landsbergis'i karşılaması İkilinin fotoğraf çektirmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius ??Landsbergis ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius ??Landsbergis'i karşılaması

İkilinin fotoğraf çektirmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius ??Landsbergis ile görüştü.

Son dakika haberi | Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı ??Landsbergis ile görüştü
Son dakika haberi | Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı ??Landsbergis ile görüştü
Son dakika haberi | Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı ??Landsbergis ile görüştü
Son dakika haberi | Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı ??Landsbergis ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son dakika haberi | Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı ??Landsbergis ile görüştü - Haberler
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