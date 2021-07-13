Son dakika haberi | Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı ??Landsbergis ile görüştü
Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius ??Landsbergis'i karşılaması İkilinin fotoğraf çektirmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius ??Landsbergis ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius ??Landsbergis'i karşılaması
İkilinin fotoğraf çektirmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius ??Landsbergis ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı