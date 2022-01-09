Son dakika haberi | Çavuşoğlu: Kazakistan için her türlü desteği vereceğiz (2)

ANTALYA (DHA) - 'DIŞ TİCARETİMİZ 500 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ'

Antalya'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ihracatı artırmak için diğer bakanlık ve kurumlarla omuz omuza çalıştıklarını dile getirerek "2021 yılında her ay yeni rekorlar kırdık. Yılı 225 milyar 368 milyon dolar ihracatla kapattık. Yakında Cumhurbaşkanı'mız ve Bakanı'mız ihracatımız ile ilgili yeni müjdeler paylaşacak. Toplamda dış ticaretimiz 500 milyar dolara yükseldi. Savunma sanayi ürünlerimizi dünyaya tanıttık. Toplam ihracat bedeli, 3 milyar 225 milyon dolar oldu. Hedefimiz daha fazla" dedi.

Teşkilatların desteğini hep arkalarında hissettiklerini belirten Çavuşoğlu "2020'de salgın şartlarında cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirdik. 145 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı, sorunsuz şekilde ülkemize getirdik. Yüzlerce vatandaşımıza ambulans uçak gönderip, ülkemize gönderdik. Hizmetlerimizi, bu sessiz devrimi aziz milletimize hizmet anlayışıyla yaptık. Bugüne kadar teşkilatlarımızın çok desteğini gördük" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Son Dakika Haberleri

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