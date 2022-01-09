Son dakika haberi! Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Afganistan ve Kazakistan'ı görüştü
AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Al Sani, Afganistan ve Kazakistan'daki son gelişmeleri ele aldı.
Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (3)
Akar: "Bizim inancımız Kazakistan, oradaki kardeşlerimiz kendi imkan ve kabiliyetleriyle bütün zorlukları aşacaktır.
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistan'daki olaylara ilişkin temkinli konuştu: Karışık bilgiler var, biraz beklememiz lazım
AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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