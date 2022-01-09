Son dakika haberi! Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Afganistan ve Kazakistan'ı görüştü - Haberler
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Son dakika haberi! Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Afganistan ve Kazakistan'ı görüştü

Son dakika haberi! Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Afganistan ve Kazakistan'ı görüştü
AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Al Sani, Afganistan ve Kazakistan'daki son gelişmeleri ele aldı.

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AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri

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