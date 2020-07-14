Son dakika haberi... Çavuşoğlu: "Hem Malta hem Türkiye başta Libya ve Doğu Akdeniz olmak üzere bölgemizin istikrarını ve...
Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.
14.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:19
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili basın toplantısı düzenlendi. (2)
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Kaynak: AA