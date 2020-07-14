Son dakika haberi... Çavuşoğlu: "Hem Malta hem Türkiye başta Libya ve Doğu Akdeniz olmak üzere bölgemizin istikrarını ve... Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili basın toplantısı düzenlendi. (2) Kaynak: AA