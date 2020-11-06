Son dakika haberi... Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu (1) Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haberi... Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu (1) Açıklaması

06.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:56
Son dakika haberi... Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu (1) Açıklaması

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa'da yükselen popülizm, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi akımlar, bizzat AB'nin temsil ettiği değerleri aşındırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa'da yükselen popülizm, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi akımlar, bizzat AB'nin temsil ettiği değerleri aşındırdı." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'da başkanlığını üstlendiği Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Avrupa Birliği (AB) entegrasyon sürecinin özellikle 1990'lar ve 2000'lerin başında birçok bölge ülkesi için değişim ve gelişmenin öncüsü olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, AB'yle birçok alanda entegrasyonu sağlamış bir ülke olarak Türkiye'nin AB'nin kurulduğu günkü idealleri doğrultusunda başarılı olmasını, ayrımcı değil bütünleştirici olmasını arzu ettiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, "Bilahare, Avrupa çapında yükselen popülizm, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi akımlar, bizzat AB'nin temsil ettiği değerleri aşındırdı." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

İlgili Haberler

Son dakika haberi... Beyoğlu'nda evde yangın (1)
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda evde yangın (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
Son dakika haberleri! Çavuşoğlu, Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis ile görüştü
Son dakika haberleri! Çavuşoğlu, Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis ile görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Halil Sezai Demet Akalın Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Okan Buruk Erol Bulut Mehmet Topal Eddie Newton Josef De Souza
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu (1) Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 11:56:35. #1.14#
title