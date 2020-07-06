Son dakika haberi... Çavuşoğlu: "Fransa'nın Türkiye'den özür dilemesi gerekiyor"
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, ortak basın toplantısı düzenledi.
06.07.2020 18:06 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:27
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, ortak basın toplantısı düzenledi. (6)
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA