Son dakika haberi... Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"
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Son dakika haberi... Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." -3-

Son dakika haberi... Çavuşoğlu: 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz'
Son dakika haberi... Çavuşoğlu: 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz'
Son dakika haberi... Çavuşoğlu: 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz'
Son dakika haberi... Çavuşoğlu: 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son dakika haberi... Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" - Haberler
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