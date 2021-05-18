Son dakika haberi... Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"
Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." -3-
Kaynak: Anadolu Ajansı