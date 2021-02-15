Son dakika haberi: Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalarla ilgili duyulan rahatsızlığın dile getirildiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanını yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Yeni ABD yönetimiyle karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalınmıştır. Görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınmış, bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye, Doğu Akdeniz konularına da değinilmiştir. Görüşmede ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalardan duyduğumuz rahatsızlık da dile getirilmiştir. İki bakan önümüzdeki dönemde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı bir şekilde görüşme konusunda mutabık kalmışlardır" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı