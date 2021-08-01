ÇATISINDA YANGIN ÇIKAN 13 KATLI APARTMANDAKİLER TAHLİYE EDİLDİ
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ÇATISINDA YANGIN ÇIKAN 13 KATLI APARTMANDAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, 13 katlı apartmanın çatı katında izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı.

GAZİANTEP'te, 13 katlı apartmanın çatı katında izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Apartmanda yaşayanların tahliye edildiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Mevlana Mahallesinde meydana geldi. 13 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Isı yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla çıkan yangın ile çatıda alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen ekipler, tedbir amacıyla binada yaşayanları tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 6 kişiye ambulansta oksijen takviyesi yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ÇATISINDA YANGIN ÇIKAN 13 KATLI APARTMANDAKİLER TAHLİYE EDİLDİ
ÇATISINDA YANGIN ÇIKAN 13 KATLI APARTMANDAKİLER TAHLİYE EDİLDİ
ÇATISINDA YANGIN ÇIKAN 13 KATLI APARTMANDAKİLER TAHLİYE EDİLDİ
ÇATISINDA YANGIN ÇIKAN 13 KATLI APARTMANDAKİLER TAHLİYE EDİLDİ
ÇATISINDA YANGIN ÇIKAN 13 KATLI APARTMANDAKİLER TAHLİYE EDİLDİ
ÇATISINDA YANGIN ÇIKAN 13 KATLI APARTMANDAKİLER TAHLİYE EDİLDİ
ÇATISINDA YANGIN ÇIKAN 13 KATLI APARTMANDAKİLER TAHLİYE EDİLDİ
ÇATISINDA YANGIN ÇIKAN 13 KATLI APARTMANDAKİLER TAHLİYE EDİLDİ
ÇATISINDA YANGIN ÇIKAN 13 KATLI APARTMANDAKİLER TAHLİYE EDİLDİ
ÇATISINDA YANGIN ÇIKAN 13 KATLI APARTMANDAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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