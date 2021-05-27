Son dakika haberi | Çatıdan düşen şahin yavrularını itfaiye yuvalarına koydu
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Son dakika haberi | Çatıdan düşen şahin yavrularını itfaiye yuvalarına koydu

Son dakika haberi | Çatıdan düşen şahin yavrularını itfaiye yuvalarına koydu
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: AKSARAY'da fakülte çatısının oluk borusu üzerindeki yuvadan düşen 3 şahin yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yeniden yuvalarına kondu.

AKSARAY'da fakülte çatısının oluk borusu üzerindeki yuvadan düşen 3 şahin yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yeniden yuvalarına kondu.  

Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binasının çatısının altındaki oluk borusunun üzerindeki yuvada duran 4 şahin yavrusundan 3'ü düştü. Durumu fark eden üniversite çalışanları şahin yavrularını besledikten sonra itfaiye ekibini çağırarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, aracın merdiveniyle şahin yavrularını tekrar yuvasına koydu.  ? 


Son dakika haberi | Çatıdan düşen şahin yavrularını itfaiye yuvalarına koydu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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