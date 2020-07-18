Son dakika haberi | Çatıdan düşen işçi yaralandı
Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Malkara'da yaklaşık 3 metre yükseklikteki çatıdan düşen işçi yaralandı.
18.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 18.07.2020 13:05
Tekirdağ'ın Malkara'da yaklaşık 3 metre yükseklikteki çatıdan düşen işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kermeyan Mahallesi'nde çatıda çalıştığı esnada yaklaşık 3 metre yükseklikten dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşen V.B. (43) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldıran yaralı işçi tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA