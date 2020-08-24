Son dakika haberi! Çatıdan düşen çocuk yaralandı
Son dakika haberi... ADIYAMAN'da, 2 katlı evin çatısından düşen Suriye uyruklu Kemal Süleyman (3) yaralandı.
24.08.2020 12:26 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:49
ADIYAMAN'da, 2 katlı evin çatısından düşen Suriye uyruklu Kemal Süleyman (3) yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı evlerinin çatısında oynayan Kemal Süleyman, dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardında Süleyman'ı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Burada tedavisine başlanan Kemal Süleyman'ın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.
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Kaynak: DHA