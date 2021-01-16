Son dakika haberi: Çatıdaki yangın paniğe yol açtı
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Son dakika haberi: Çatıdaki yangın paniğe yol açtı

16.01.2021 22:09 | Son Güncelleme: 16.01.2021 22:13
Son dakika haberi: Çatıdaki yangın paniğe yol açtı

Son dakika haberler: İZMİR'in Urla ilçesinde, bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

İZMİR'in Urla ilçesinde, bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Rüstem Mahallesi Sefa Sokak'taki bir binanın çatısında çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, İzmir İtfaiyesi Batı Bölge Amirliği'ne bağlı Narlıdere ve Urla itfaiye gruplarından merdivenli araç ve arazözler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın, kontrol altına alınırken, evin çatısında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika haberi: Çatıdaki yangın paniğe yol açtı
Son dakika haberi: Çatıdaki yangın paniğe yol açtı
Son dakika haberi: Çatıdaki yangın paniğe yol açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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